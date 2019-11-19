Останки из могилы в Свислочи принадлежат не брату Калиновского

Как сообщалось ранее, белорусские специалисты провели эксгумацию останков из предполагаемой могилы Виктора Калиновского, провели ДНК-анализ и передали результаты в Литву. Литовские специалисты сравнили полученные данные с ДНК повстанцев, найденных на горе Гедимина.





"Наш судебный медик сопоставил данные и пришёл к выводу, что хромосомы и ДНК не совпадают с ДНК Кастуся Калиновского. Поэтому захоронение в Свислочи — не брата Кастуся Калиновского. Идентифицировать, кто похоронен в могиле, не представляется возможным, это неизвестное лицо", — рассказал телеканалу "Белсат" профессор Вильнюсского университета Римантас Янкаускас, координатор по идентификации останков.









Литовская сторона сетует на позднюю передачу результатов экспертизы. Известно, что Следственный комитет Беларуси провёл эксгумацию останков ещё в июле.





"Почему белорусская сторона так поздно передала нам материалы — на этот вопрос должна ответить белорусская сторона. Ведь, как следует из документов, генетическая экспертиза была сделана ещё 1 октября, а антропологическая экспертиза завершена ещё в конце сентября. Поэтому полтора месяца мы были в неизвестности", — говорит профессор Янкаускас.





Останки участников восстания 1863-1864 годов, в том числе и Кастуся Калиновского, торжественно перезахоронят 22 ноября в Вильнюсе.