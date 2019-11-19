Останки из могилы в Свислочи принадлежат не брату Калиновского
В предполагаемой могиле Виктора Калиновского похоронен вовсе не брат Кастуся Калиновского. К такому выводу пришли литовские учёные, проанализировав результаты ДНК-экспертизы, переданные белорусской стороной.
Как сообщалось ранее, белорусские специалисты провели эксгумацию останков из предполагаемой могилы Виктора Калиновского, провели ДНК-анализ и передали результаты в Литву. Литовские специалисты сравнили полученные данные с ДНК повстанцев, найденных на горе Гедимина.
"Наш судебный медик сопоставил данные и пришёл к выводу, что хромосомы и ДНК не совпадают с ДНК Кастуся Калиновского. Поэтому захоронение в Свислочи — не брата Кастуся Калиновского. Идентифицировать, кто похоронен в могиле, не представляется возможным, это неизвестное лицо", — рассказал телеканалу "Белсат" профессор Вильнюсского университета Римантас Янкаускас, координатор по идентификации останков.
Литовская сторона сетует на позднюю передачу результатов экспертизы. Известно, что Следственный комитет Беларуси провёл эксгумацию останков ещё в июле.
"Почему белорусская сторона так поздно передала нам материалы — на этот вопрос должна ответить белорусская сторона. Ведь, как следует из документов, генетическая экспертиза была сделана ещё 1 октября, а антропологическая экспертиза завершена ещё в конце сентября. Поэтому полтора месяца мы были в неизвестности", — говорит профессор Янкаускас.
Останки участников восстания 1863-1864 годов, в том числе и Кастуся Калиновского, торжественно перезахоронят 22 ноября в Вильнюсе.
Источник: СК belsat.eu
19:42 19/11/2019
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