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Петиция о запрете цирков с животными набрала больше 8500 подписей

Уже более 45 стран мира полностью или частично отказались от животных в индустрии развлечений.

Авторы петиции просят запретить цирки, которые используют животных, пишет "Комсомольская правда".

- Ни для кого не секрет, какими методами происходит дрессировка животных. Все цирковые трюки противоестественны для диких животных. Один из немногих, а точнее, единственный способ заставить выполнять команды дрессировщика - это не вкусная похвала, а выработанный страх перед наказанием, также лишение пищи, чтобы ради заветного кусочка несчастное, изголодавшееся животное было готово на все. "Как заставить слона стоять на одной ноге? Надо отшибить остальные три", - говорится в тексте петиции.


Ее авторы указывают на то, что во многих странах мира цирки с дикими животными закрываются, в Европе их уже практически не осталось. Они призывают Беларусь стать одной из таких стран.

Очевидно, инициатива нашла поддержку среди белорусов: за две недели петицию подписали почти 8,5 тысячи человек. После завершения сбора подписей ее направят в Министерство ЖКХ и Министерство природных ресурсов.
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