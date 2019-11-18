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По новым тарифам «Белавиа» билеты с багажом стали дороже, чем раньше

С 18 ноября авиакомпания объявила о введении новых тарифов.
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В частности, появился «Лайт» — тариф без багажа, цены на который ниже. Правда, некоторые читатели заметили, что билеты на тариф с багажом подорожали, пишет onliner.by.

11 ноября Анатолий искал билеты в Москву. Он просматривал рейс в Шереметьево и сбросил скриншот своим друзьям в Telegram. Тогда цена равнялась $56,7 в одну сторону.

— Сегодня я зашел на сайт Belavia и снова посмотрел стоимость билетов, — рассказал Анатолий. — Так вот билеты по тарифу «Лайт» без багажа на этот рейс сейчас стоят $54,7. А билеты с багажом по тарифу «Смарт» на тот же рейс уже $71,7. По сравнению с ценами неделю назад это плюс $15. Я думал, может быть, это из-за того, что немного времени осталось. Я заметил, что, если покупаешь билеты незадолго до вылета, цены на них растут. Но нет. Я посмотрел, сколько стоят билеты на этот рейс в марте будущего года — $71,7 с багажом, аналогичная цена и в другие месяцы.


Действительно, цена на рейс B2 977 не меняется ни в декабре, ни в январе, ни в феврале, ни в июне, ни в августе. Она составляет 71,7 доллара или 65,55 евро.

Кстати, 16 ноября в новости про распродажу Belavia перевозчик указывал минимальную полную стоимость билета до Москвы в 51,56 евро. Это была цена с багажом. Сейчас минимальная стоимость с багажом составляет 65,55 евро.

Получить оперативный комментарий от компании не удалось.
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