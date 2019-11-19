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Белорусы на Pornhub попали в лидеры поиска "сидения на лице"

Популярный ресурс для взрослых Pornhub.com опубликовал свежую статистику.

Аналитики компании посмотрели, насколько популярными среди пользователей являются поиски порно по двум запросам — Deepthroat ("глубокая глотка") и Facesitting ("сидение на лице"). Беларусь отметилась в одном из этих поисков, передает "Еврорадио".

Наши соотечественники попали в тройку лидеров в группе любителей фейс-ситинга ("сидения на лице"). По этому поиску белорусов опережают только пользователи из России и Финляндии.
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