Белорусы на Pornhub попали в лидеры поиска "сидения на лице"

Аналитики компании посмотрели, насколько популярными среди пользователей являются поиски порно по двум запросам — Deepthroat ("глубокая глотка") и Facesitting ("сидение на лице"). Беларусь отметилась в одном из этих поисков, передает "Еврорадио"





Наши соотечественники попали в тройку лидеров в группе любителей фейс-ситинга ("сидения на лице"). По этому поиску белорусов опережают только пользователи из России и Финляндии.