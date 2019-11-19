Сварились заживо. В России машина с людьми провалилась в яму с кипятком
Автомобиль полностью провалился под землю на парковке у магазина в российском городе Пенза, два человека погибли, сообщили РИА Новости представители силовых структур региона.
По данным пресс-службы регионального главка МЧС, происшествие случилось у магазина на улице Аустрина примерно в 9.40 мск. В результате обвала грунта в яму провалился автомобиль "Лада Ларгус".
Отмечается, что спасатели извлекли погибших и автомобиль из ямы.
Старший помощник прокурора области Светлана Артамонова в беседе с агентством отметила, что прокуратура начала проверку.
Старший помощник руководителя регионального СУ СК Татьяна Махницкая добавила, что на место происшествия выехала следственно-оперативная группа и руководство Следственного управления.
В свою очередь, руководитель отдела криминалистики регионального СУ СК РФ Максим Смирнов сообщил местному изданию "ПЕНЗА-ПРЕСС", что по факту гибели людей было возбуждено уголовное дело.
"По предварительным данным, погибшие сварились в кипятке", – добавил Смирнов.
Источник: ria.ru
16:13 19/11/2019
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