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Сварились заживо. В России машина с людьми провалилась в яму с кипятком

Автомобиль полностью провалился под землю на парковке у магазина в российском городе Пенза, два человека погибли, сообщили РИА Новости представители силовых структур региона.

По данным пресс-службы регионального главка МЧС, происшествие случилось у магазина на улице Аустрина примерно в 9.40 мск. В результате обвала грунта в яму провалился автомобиль "Лада Ларгус".

Отмечается, что спасатели извлекли погибших и автомобиль из ямы.

Старший помощник прокурора области Светлана Артамонова в беседе с агентством отметила, что прокуратура начала проверку.

Старший помощник руководителя регионального СУ СК Татьяна Махницкая добавила, что на место происшествия выехала следственно-оперативная группа и руководство Следственного управления.

В свою очередь, руководитель отдела криминалистики регионального СУ СК РФ Максим Смирнов сообщил местному изданию "ПЕНЗА-ПРЕСС", что по факту гибели людей было возбуждено уголовное дело.

"По предварительным данным, погибшие сварились в кипятке", – добавил Смирнов.
Источник: ria.ru
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