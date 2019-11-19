По данным пресс-службы регионального главка МЧС, происшествие случилось у магазина на улице Аустрина примерно в 9.40 мск. В результате обвала грунта в яму провалился автомобиль "Лада Ларгус".





Отмечается, что спасатели извлекли погибших и автомобиль из ямы.





Старший помощник прокурора области Светлана Артамонова в беседе с агентством отметила, что прокуратура начала проверку.





Старший помощник руководителя регионального СУ СК Татьяна Махницкая добавила, что на место происшествия выехала следственно-оперативная группа и руководство Следственного управления.





В свою очередь, руководитель отдела криминалистики регионального СУ СК РФ Максим Смирнов сообщил местному изданию "ПЕНЗА-ПРЕСС", что по факту гибели людей было возбуждено уголовное дело.





"По предварительным данным, погибшие сварились в кипятке", – добавил Смирнов.