15 ноября в пункте пропуска «Привалка» на заднем сиденье автомобиля «Mercedes», который следовал на въезд в Беларусь, пограничный наряд обнаружил две упаковки «Relax».





Водитель авто –гражданин Литвы 1998 г.р. – заявил, что купил напиток в самом обычном магазине.





На следующий день в пункте пропуска «Бенякони» аналогичная ситуация произошла с гражданином Беларуси.





«Audi» под управлением 23-летнего жителя Гродненской области следовал на въезд в страну. При осмотре багажника с использованием служебной собаки была выявлена упаковка такого же чая.









В обоих случаях чай изъят правоохранителями и направлен на экспертизу.





Если экспертиза придет к выводу, что это не успокаивающий напиток, а наркотик, парням в Беларуси светит отвественность по скандальной статье 328-1 УК Республики Беларусь, а это лишение свободы.