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Имейте ввиду: за купленный в Литве в магазине чай у нас можно сесть в тюрьму

Два случая попытки провоза чая «Relax», содержащего коноплю, были выявлены на белорусско-литовской границе. Заметим, что чай в Литве продается в обычном магазине и по литовским законам не считается наркотиком.
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15 ноября в пункте пропуска «Привалка» на заднем сиденье автомобиля «Mercedes», который следовал на въезд в Беларусь, пограничный наряд обнаружил две упаковки «Relax». 

Водитель авто –гражданин Литвы 1998 г.р. – заявил, что купил напиток в самом обычном магазине.

На следующий день в пункте пропуска «Бенякони» аналогичная ситуация произошла с гражданином Беларуси. 

«Audi» под управлением 23-летнего жителя Гродненской области следовал на въезд в страну. При осмотре багажника с использованием служебной собаки была выявлена упаковка такого же чая.


В обоих случаях чай изъят правоохранителями и направлен на экспертизу.

Если экспертиза придет к выводу, что это не успокаивающий напиток, а наркотик, парням в Беларуси светит отвественность по скандальной статье 328-1 УК Республики Беларусь, а это лишение свободы.
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