Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

С размахом: мошенница "заработала" на доверчивости почти $2 млн

Cледственным комитетом расследуется уголовное дело в отношении Сечко Светланы Васильевны

Женщина подозревается в том, что под предлогом продажи строящихся квартир, а также получения денежных средств в долг под развитие производства, заведомо не намереваясь исполнять принятые на себя обязательства, завладела денежными средствами граждан и юридических лиц в особо крупном размере на сумму более 3 900 000 рублей. 


Договоры она заключала от своего имени, а также от имени ООО «Светлана» и ООО «Стройсоюзиндустрия». 

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 209 Уголовного кодекса Республики Беларусь (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). 

В настоящий момент установлено 40 эпизодов противоправной деятельности подозреваемой. Однако у следствия есть основания полагать, что лиц, пострадавших от ее действий, может быть больше. 


В этой связи следователи обращаются с просьбой к гражданам, пострадавшим от противоправных действий Сечко Светланы Васильевны, сообщить об этом в правоохранительные органы.

Расследование уголовного дела продолжается. 
Поделиться
Последние известия




Загрузка...


Блоги
Петр Рудковский
Лепш сумленная аўтакратыя, чым фікцыйная...
Игорь Драко
Нахрена нам такой союз!
Павел Знавец
Профанация местного масштаба и надежда на...
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – о воровстве голосов, скучных...
Владимир Подгол
Послание инвесторам-экстремалам от Лукашенко


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru