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Wall Street Journal: Google манипулирует поисковой выдачей

Журналисты Wall Street Journal провели расследование и обнаружили, что Google манипулирует результатами поисковых запросов, в том числе, отдавая предпочтение крупному бизнесу над малым, удаляя результаты поиска, ведущие на страницы с обсуждением неполиткорректных тем — к примеру, иммиграции или абортов — и даже попросту занося в черный список некоторые сайты

Один из примеров подобных вмешательств Google — направление пользователей на сайт более известной компании, говорится в исследовании WSJ. В частности, это изменение в алгоритме помогло продвигать Amazon. Иногда это происходило, даже если искомого товара не было на сайте компании Джеффа Безоса.

В другом примере результаты поиска по неполиткорректным запросам были заменены на более безопасные по сравнению с поисковиками Yahoo, Bing и DuckDuckGo.

Известно, что Google отказывается делиться подробностями работы своего алгоритма, ссылаясь на риск вмешательства в его работу. 

«История доказывает, что чрезмерная прозрачность поощряет злоумышленников причинять вред другим пользователям и владельцам сайтов, которые играют по правилам», — сказала представитель компании Лара Левин журналистам.


В ответ на обвинения WSJ Google сделала следующие заявление:

«В этой статье содержится ряд старых, неполных историй, многие из которых не только предшествовали нашим нынешним процессам и директивам, но и создают очень неточное впечатление того, как мы строим и улучшаем Search. Мы подходим к изменениям с ответственностью и принципиально, включая строгий процесс оценки перед внедрением любых нововведений».
Источник: elgezit.kg
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