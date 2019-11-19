Wall Street Journal: Google манипулирует поисковой выдачей
Журналисты Wall Street Journal провели расследование и обнаружили, что Google манипулирует результатами поисковых запросов, в том числе, отдавая предпочтение крупному бизнесу над малым, удаляя результаты поиска, ведущие на страницы с обсуждением неполиткорректных тем — к примеру, иммиграции или абортов — и даже попросту занося в черный список некоторые сайты
Один из примеров подобных вмешательств Google — направление пользователей на сайт более известной компании, говорится в исследовании WSJ. В частности, это изменение в алгоритме помогло продвигать Amazon. Иногда это происходило, даже если искомого товара не было на сайте компании Джеффа Безоса.
В другом примере результаты поиска по неполиткорректным запросам были заменены на более безопасные по сравнению с поисковиками Yahoo, Bing и DuckDuckGo.
Известно, что Google отказывается делиться подробностями работы своего алгоритма, ссылаясь на риск вмешательства в его работу.
«История доказывает, что чрезмерная прозрачность поощряет злоумышленников причинять вред другим пользователям и владельцам сайтов, которые играют по правилам», — сказала представитель компании Лара Левин журналистам.
В ответ на обвинения WSJ Google сделала следующие заявление:
«В этой статье содержится ряд старых, неполных историй, многие из которых не только предшествовали нашим нынешним процессам и директивам, но и создают очень неточное впечатление того, как мы строим и улучшаем Search. Мы подходим к изменениям с ответственностью и принципиально, включая строгий процесс оценки перед внедрением любых нововведений».
Источник: elgezit.kg
10:40 19/11/2019
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