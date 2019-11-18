Утром, когда хозяйка пришла в сдаваемый коттедж, она не поверила своим глазам. Дом был буквально разгромлен: разбита часть окон, сломан торшер, пропал пылесос, а часть вещей из дома плавала в искусственном пруду. Женщина обратилась в милицию, сообщает УВД Гродненского облисполкома.





Отдыхающие не смогли толком вспомнить, что произошло. Своими силами они пытались отыскать в пруду пропавший пылесос, даже ныряли, но техника оказалась у одного из участников застолья дома.





Организатор вечеринки возместил хозяйке часть ущерба, в том числе потерянные средства от планируемой сдачи коттеджа на следующие сутки другим людям. Правоохранители проводят проверку.