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В Гродно молодые люди провожали знакомого в армию и разгромили съемный коттедж

Чтобы отметить свои проводы в армию, гродненец снял частный дом. Количество гостей было за два десятка, причем в процессе они прибывали. В какой-то момент что-то пошло не так…

Утром, когда хозяйка пришла в сдаваемый коттедж, она не поверила своим глазам. Дом был буквально разгромлен: разбита часть окон, сломан торшер, пропал пылесос, а часть вещей из дома плавала в искусственном пруду. Женщина обратилась в милицию, сообщает УВД Гродненского облисполкома.

Отдыхающие не смогли толком вспомнить, что произошло. Своими силами они пытались отыскать в пруду пропавший пылесос, даже ныряли, но техника оказалась у одного из участников застолья дома.

Организатор вечеринки возместил хозяйке часть ущерба, в том числе потерянные средства от планируемой сдачи коттеджа на следующие сутки другим людям. Правоохранители проводят проверку.
Intex-press
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