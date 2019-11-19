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Сельчанин грозился "взорвать выборы"

69-летний мужчина пришёл на избирательный участок в деревне Богдановка Лунинецкого района отдать свой голос за кандидата, но не предоставил в комиссию паспорт. Ему отказали в выдаче бюллетеня.

Обиженный сельчанин пришёл домой и залил обиду спиртным. Затем позвонил в милицию по номеру 102 и сообщил следующее (дословно): «Тут насильники есть, хотят взорвать выборы». При этом представился анонимом.

Как рассказал Медиа-Полесью зам.начальника Лунинецкого РОВД – начальник милиции общественной безопасности Виталий Рылач, незамедлительно в Богдановку выехала спецгруппа быстрого реагирования. Первоначально мужчина отказывался, что звонил в милицию, но, прослушав запись, сознался, что это он сделал заведомо ложный звонок.

Пенсионер привлечён к административной ответственности. За заведомо ложное сообщение (ст.17.6 КоАП РБ) ему грозит штраф в размере от 4-х до 15 базовых величин.
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