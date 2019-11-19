На БЖД появился современный вагон-дефектоскоп
Современный вагон-дефектоскоп появился на белорусской железной дороге, сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в пресс-центре БЖД.
Этот вагон будет проводить комплексную диагностику объектов железнодорожной инфраструктуры ультразвуковым, магнитным, визуально-измерительным и оптическим методами. Он был изготовлен специально для белорусской «чыгунки».
— Анализ и мониторинг полученных данных позволят перейти от фиксации отказов к прогнозированию предотказных состояний рельсов и планированию необходимых ремонтных и регламентных работ (шлифовки, репрофилирования, наплавки, замены), — отметили в БЖД.
После того, как оборудование будет полностью налажено, а сотрудники железной дороги обучатся работе с новой техникой, вагон-дефектоскоп задействуют на всем полигоне Белорусской железной дороги для обследования состояния рельсов и других элементов пути.
— Это позволит повысить оперативность и достоверность диагностики железнодорожных рельсов и элементов стрелочных переводов, что в свою очередь положительно скажется на безопасности движения поездов, — резюмировали в БЖД.
Виктория Логовик
07:35 19/11/2019
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