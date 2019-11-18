Отсрочку во время осеннего призыва получил каждый третий призывник

18 ноября в войска направлены около 1500 призывников, из них около 400 человек, призванных военными комиссариатами Минска и Минской области. Они пополнят ряды сил специальных операций, Минской военной комендатуры, учебных воинских частей, сообщает Минобороны.





Всего на укомплектование Вооруженных сил, других войск и воинских формирований планируется направить около 12 000 человек.





Всего, по данным ведомства, призыву на призывные комиссии осенью этого года подлежало около 70 тысяч молодых людей. Предоставлено более 23 тысяч отсрочек, большую часть из которых — около 84% — составляют отсрочки для продолжения образования. Кроме того, предоставлены отсрочки гражданам по состоянию здоровья, для прохождения интернатуры, по семейному положению и на основании указа президента.









Отправка нового пополнения в войска продлится до 29 ноября. Военную присягу новобранцы примут 14 декабря 2019 года.





Напомним, 10 августа вступил в силу так называемый закон об отсрочках, по которому:



