Отсрочку во время осеннего призыва получил каждый третий призывник
В Беларусь началась отправка нового пополнения в войска, сообщает Минобороны в телеграм-канале, пишет TUT.BY.
18 ноября в войска направлены около 1500 призывников, из них около 400 человек, призванных военными комиссариатами Минска и Минской области. Они пополнят ряды сил специальных операций, Минской военной комендатуры, учебных воинских частей, сообщает Минобороны.
Всего на укомплектование Вооруженных сил, других войск и воинских формирований планируется направить около 12 000 человек.
Всего, по данным ведомства, призыву на призывные комиссии осенью этого года подлежало около 70 тысяч молодых людей. Предоставлено более 23 тысяч отсрочек, большую часть из которых — около 84% — составляют отсрочки для продолжения образования. Кроме того, предоставлены отсрочки гражданам по состоянию здоровья, для прохождения интернатуры, по семейному положению и на основании указа президента.
Отправка нового пополнения в войска продлится до 29 ноября. Военную присягу новобранцы примут 14 декабря 2019 года.
Напомним, 10 августа вступил в силу так называемый закон об отсрочках, по которому:
- отсрочка для получения образования будет даваться лишь раз. После школы молодой человек, например, может поступать в вуз, ссуз или колледж. Дальше, если он отучился в ссузе, ему придется сначала отслужить, а потом идти в вуз. Если после школы парень отучился в вузе, то отслужить придется перед магистратурой;
- призывная комиссия может принять решение «о признании гражданина не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных оснований». Таковыми будут признаны парни, которые до 27 лет уклонялись от призыва. Сведения о признании их не прошедшими военную службу по призыву будут заноситься в военный билет в графу «Особые отметки». С такой отметкой не возьмут в МВД, МЧС, Государственный комитет судебных экспертиз, органы финансовых расследований КГК, СК, а также на госслужбу;
- тем, кто «надлежаще оповещен и не является на мероприятия по призыву», запретят выезд за границу. Сейчас молодого человека должны признать уклонистом (а это определенная процедура, возбуждение уголовного дела и пр.) и только потом выезд могут запретить;
- тех, кто после учебы пойдет в армию по контракту, освободят от распределения. При этом деньги за образование они возвращать не будут.
- Тех, кто летом получил право на отсрочку для продолжения образования, нынешней осенью призывать не стали.
22:04 18/11/2019
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