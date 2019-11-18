"Облико морале": в московском метро прикрыли тканью грудь Мадонны
Скульптура "Мадонна с младенцем" художника Леонида Берлина, находящаяся на станции "Римская" метро Москвы была повреждена вандалом.
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В настоящее время проводятся восстановительные работы, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Московского метрополитена.
В сети ранее появились фотографии скульптуры с драпировкой из ткани на груди Мадонны. В пресс-службе столичного метрополитена пояснили, что скульптуру пытаются восстановить после повреждений.
Отмечается, что для полного восстановления может потребоваться длительное время.
В пресс-службе также добавили, что вандал был задержан сотрудниками полиции.
19:13 18/11/2019
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