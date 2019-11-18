Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Компания Маска приступает к бурению скоростного туннеля для беспилотных автобусов под Лас-Вегасом

Компания Илона Маска The Boring Company приступила к бурению под Лас-Вегасом скоростного автомобильного туннеля протяженностью около 1,6 км, сообщила БЕЛТА со ссылкой на телекомпанию NBC.

Подземная магистраль под названием Loop соединит несколько корпусов конференц-центра Las Vegas Convention Center. На глубине 12 м по двум односторонним туннелям пассажиров будут перевозить беспилотные автомобили вместимостью до 16 человек. Еще по одному туннелю смогут передвигаться пешеходы.

По словам главы управления по делам конференций и туризма Лас-Вегаса Стива Хилла, казавшаяся фантастикой идея чуть больше чем за год начала воплощаться. Впоследствии система туннелей может быть расширена.

Первый скоростной транспортный туннель протяженностью 3,2 км, созданный The Boring Company, был открыт в декабре 2018 года в Лос-Анджелесе. Он соединил используемый под парковку участок земли, принадлежащий другой компании Маска (SpaceX), и 120-ю улицу, где находится штаб-квартира The Boring Company.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...


Блоги
Петр Рудковский
Лепш сумленная аўтакратыя, чым фікцыйная...
Игорь Драко
Нахрена нам такой союз!
Павел Знавец
Профанация местного масштаба и надежда на...
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – о воровстве голосов, скучных...
Владимир Подгол
Послание инвесторам-экстремалам от Лукашенко


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru