Будьте готовы! В Минске закроют 6 станций метро второй линии

В Минске на некоторое время придется закрыть несколько действующих станций метро в то время, когда будут строить примыкание второй и третьей линий, от «Фрунзенскай» до «Каменнай Горкі».





Зачем их закрывать?

Чтобы выполнить работы по врезке стрелки верхнего строения пути третьей линии в действующие пути второй линии. Примыкание третьей линии ко второй будут делать на перегоне между станциями «Фрунзенская» и «Маладзёжная».





Надолго их закроют?

– Очень серьезная работа впереди: врезка стрелки, соединить вторую линию с третьей. Думаю, в марте-апреле будет остановка метро для врезки, – рассказал Генеральный директор «Минскметростроя» Леонид Стухальский в интервью TUT.BY. – По графику дней на пять мы остановим поезда от «Фрунзенскай» до «Каменнай Горкі». Заранее приносим извинения за временные неудобства, придется немного потерпеть: стройка временная, а метро навечно. Когда стрелка будет сделана, можно будет говорить уверенно, когда начнется обкатка поездов по новой линии.





А как ездить?

Чуть раньше в организации «Столичный транспорт и связь» рассказали, что если движение от «Фрунзенскай» до «Каменнай Горки» на какое-то время закроют, то компенсировать подземный маршрут придется наземными видами транспорта.





– Как минимум нужно будет пускать временный автобусный маршрут с остановками возле станций метро, – рассказали в организации.





Кстати, среди станций, которые ненадолго закроют, «Каменная Горка»: в 2018 году она была одной из самых загруженных в Минском метрополитене.





Там побывали 21,2 миллиона пассажиров. Для сравнения, станцией «Маладзёжная» в прошлом году воспользовались 5,2 миллиона человек.