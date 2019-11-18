Поезда региональных линий экономкласса и городских линий отправлением со станции Минск-Пассажирский в период производства работ будут следовать до станции Ждановичи и обратно.





Перевозка пассажиров с/на поезда региональных линий экономкласса между станциями Ждановичи и Ратомка будет осуществляться автобусами с остановкой по требованию на существующей автобусной остановке "Минское Море".





Проезд в автобусах будет осуществляться по железнодорожным билетам.









Также на период закрытия движения поездов на участке от станции Ждановичи до станции Ратомка интервал движения автобусов по маршруту № 499-ТК "Минск (ул. Бобруйская) - Заславль" будет сокращен до 10-11 минут.