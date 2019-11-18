Таксисты службы 135 вышли на акцию протеста в связи с понижением тарифа, передает с места событий корреспондент Sputnik.





На митинг, который проходил в четверг на стоянке "Чижовка-Арены", собралось порядка 50 машин. Основная суть претензий водителей заключалась в том, что два дня назад руководство диспетчерской службы, не предупредив заранее, понизило тариф за километраж поездки. Вместо прежних 70 клиент платит 55 копеек. При этом абонентская плата для водителей, которая взимается с каждой поездки, осталась прежней – 1,30 рубля.

Работа в убыток

Собравшиеся таксисты признались, что возмущены сложившейся ситуацией, и требуют уменьшения суммы абонентской платы.





"Руководство не обосновывает, почему они берут такую сумму. Мы не понимаем, почему должны столько платить", — признался Sputnik водитель Иван.





Собеседник пояснил, что абонентская плата взимается с каждой поездки. В нее включены косвенные и прямые издержки — это как плата за услуги диспетчерской.





"По правилам, тариф должен предлагать диспетчеру перевозчик. То есть я готов посчитать все свои расходы и вывести ориентировочную сумму — грубо говоря, рубль за километр. Но диспетчерская служба не готова работать с таким тарифом. Они понимают, что никто за такие деньги ездить не будет. Поэтому они решили заработать не на клиентах, а на водителях", — считает Иван.





Количество заказов в службе 135 упало в два раза, сообщили собравшиеся. Во многом, считают они, такую ситуацию спровоцировало само руководство диспетчерской. Ведь прежний тариф в 70 копеек был установлен не в сезон – в ноябре прошлого года. В итоге клиенты разбежались. После понижения тарифа людей пока не прибавилось, и заработки водителей в итоге сильно упали, говорят собеседники.









Водитель Сергей отмечает, что даже прежний тариф был нерентабельным. Еще до перемен водители провели расчеты, которые показали, что стоимость километра должна равняться 60 копейкам, и это только чтобы "выйти в ноль", то есть работать без убытков.





В четверг Сергей провел расчеты с учетом нового тарифа. Он рассказал, что за пять часов ему удалось выполнить девять заказов, на которых он заработал 65 рублей. При этом 11,70 рубля он должен отдать диспетчеру. Плюс ушли деньги на топливо. В сухом остатке осталось 40 рублей, и это без вычета налогов и обслуживания автомобиля.





"Пять рублей вы лично получите с одного заказа. Мойка ковриков дороже стоит, чем ты сделал посадку! Мы должны что-то зарабатывать, не только на еду!" — возмущался другой выступающий.









Водители посчитали, что в среднем в день с новым тарифом они будут получать 15 долларов, а то и меньше.





"Но мне ведь семью кормить – двое детей и жена! Плюс кредит. Как жить?" – спрашивал Сергей.

Волна увольнений

Обижены водители и потому, что никого заранее не предупредили. Новость всех застала врасплох. Водитель Дмитрий рассказал Sputnik, что в среду водители пытались решить вопрос с руководством мирным путем и пришли на переговоры в офис. Но в итоге с теми, кто возмущался, расторгли договор.





"Я, если честно, сегодня плакал. В такси с 90-го года работаю, и никогда такого беспредела не видел, как теперь. Я был верен службе 135. Наш руководитель Олег Радкевич раньше лояльно относился к таксистам. Но в последнее время это изменилось. Он начал работать только в свою сторону, о людях вообще не заботится", — отметил один из выступающих.





Уйти из службы 135 многие водители по большей части тоже не решаются, ведь обслуживающих организаций в Минске раз-два и обчелся, и там условия не лучше.





"Эти службы объединили тариф под себя. Убегать уже некуда. Доход эти службы имеют, а водители, получается, расходный материал. Работаем на них и все", — отметил Сергей.









"Я связал свою жизнь с такси и дальше намерен. Но если так дальше будет, мне придется уйти в другую профессию", — заметил водитель Игорь.





Решением проблемы собравшиеся видят уменьшение суммы абонентской платы хотя бы до рубля. Кроме того, по их мнению, вопрос ценообразования в этой сфере должен регулироваться Министерством транспорта.





Таксисты признались, что готовы бороться. В случае необходимости митинги продолжатся и на будущих неделях.



