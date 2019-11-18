



При работе беспроводных наушников мозг подвергается высоким уровням радиочастотного излучения. Это может стать причиной онкологии и развития неврологических заболеваний. Кроме того, могут быть повреждены молекулы ДНК, предупреждают ученые.





Особенно опасны для человека, по мнению экспертов, наушники, которые входят очень глубоко в ушной канал. Во время их использования особо хрупкие части органа могут повреждаться.





Противники теории считают, что она не подкреплена научной базой. По их утверждению, воздействие беспроводных наушников не до конца изучено, поэтому пока рано говорить о каких-то нормативных актах, которые бы ограничивали потенциальные вредные последствия.



