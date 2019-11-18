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Серую схему поставки б/у шин раскрыли брестские таможенники

Брестские таможенники раскрыли незаконную схему ввоза и реализации на территории Евразийского экономического союза бывших в употреблении шин.

Два жителя Брестского региона стали фигурантами возбужденного по данному факту уголовного дела, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

Организовал схему 50-летний индивидуальный предприниматель из Пинска. Вторым по делу проходит житель Брестской области 1985 года рождения.


С июня по ноябрь 2019 года крупные партии бывших в употреблении шин для грузовых автомобилей из Польши и Германии ввозились через таможенную границу. Но такой товар считается опасными отходами, его ввоз на территорию ЕАЭС ограничен. Поэтому через белорусско-польскую границу его перемещали под видом колес в сборе для грузовых автомобилей. А уже на территории Беларуси, России и Казахстана шины снимались и продавались.

Предварительно стоимость всех перемещенных незаконно шин для грузовых автомобилей превысила Br80 тыс.

В общей сложности брестские таможенники изъяли свыше 2 тыс. шин, а также более 65 тыс. евро и золотые слитки.

Уголовное дело возбуждено по статье "Контрабанда".
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