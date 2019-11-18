Экстренная посадка: самолет с Хилари Клинтон задымился и вернулся в Нью-Йорк
Самолет с экс-госсекретарем США Хиллари Клинтон на борту вернулся в аэропорт Нью-Йорка из-за неисправности.
Об этом сообщает CNN, ссылаясь на представителя правоохранительных органов.
Как стало известно, лайнер летел в Вашингтон.
По поступившей информации, самолет вернулся в аэропорт из-за задымления и утерянной детали, пишет ru.oxu.az
Как отмечается, неисправности во время полета обнаружил один из членов экипажа.
08:09 18/11/2019
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