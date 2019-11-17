Одна из жалоб поступила от молодого человека, голосующего впервые. "ГАИ оштрафовала его за то, что он поставил машину в неположенном месте. Он считает, что Центральная комиссия должна принять меры к отмене штрафа, поскольку ехал на выборы", - поделилась Лидия Ермошина.