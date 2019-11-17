Избиратель попросил ЦИК отменить штраф за парковку в неположенном месте
Председатель ЦИК Лидия Ермошина рассказала журналистам о курьезных жалобах и ситуациях на выборах депутатов Палаты представителей седьмого созыва, передает корреспондент БЕЛТА.
Одна из жалоб поступила от молодого человека, голосующего впервые. "ГАИ оштрафовала его за то, что он поставил машину в неположенном месте. Он считает, что Центральная комиссия должна принять меры к отмене штрафа, поскольку ехал на выборы", - поделилась Лидия Ермошина.
23:14 17/11/2019
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