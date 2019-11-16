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Загадочную печать епископа Дионисия, отправившего Евфросинию Полоцкую в Иерусалим, нашли в Пскове

Буллу белорусского святого — епископа Дионисия Полоцкого — обнаружили на раскопках в Пскове (Россия), она озадачила ученых своим размером.


— В раскопе на улице Волкова мы вышли на уровень культурных отложений XII века, о чем говорят находки керамики того времени и вислая свинцовая печать полоцкого епископа Дионисия, — сообщается в инстраграме псковских археологов, пишут "Народные новости Витебска".

На одной стороне свинцовой печати находится изображение Богородицы, а на второй — надпись по-гречески: «Печать Дионисия, епископа Полоцка».

Дионисий возглавлял епископскую кафедру в Полоцке ориентировочно между 1156/1157 и 1166/1167 годами. Вероятнее всего он, как и его предшественник с преемником, был греком. Впервые он упоминается в житие Евфросинии Полоцкой в связи с постригом ее племянниц в монахини.


Там же говорится о том, что на паломничество в Иерусалим Евфросинию благословил именно этот епископ. Собственно, само житие святой было составлено по распоряжению Дионисия.

О кончине полоцкого епископа в 1183 году сообщает Ипатьевская летопись: «Въ то же лѣто преставися епископъ Полотьскій, именемъ Діонисій». По сути это все, что известно об этом архиерее.

Дионисий Полоцкий канонизирован православной церковью в лике святителя, он входит в Собор Белорусских святых.
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