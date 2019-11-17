



На этот раз буфет организовывает ЦУМ, и они в преддверии дня выборов предупредили, что именно поросят ждать не стоит. Но будут другие "изысканные блюда": фаршированные щука и карп, заливная рыба, фаршированные перепела, кольца судака с креветками, копчёная рулька, разнообразные колбасы и рулеты. И шоколадная картина за 264 рубля.