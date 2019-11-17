Ученые предложили признать онлайн-шопоголизм психическим заболеванием

Его результаты опубликованы в журнале Comprehensive Psychiatry.





Исследователи пришли к выводу, что шопоголизм до сих пор классифицировался как неуточненное психотическое расстройство. Эксперты также дали объяснение понятию «компульсивный шопинг». По их словам, оно существует давно и заключается в том, что зависимые от покупок люди испытывают экстремальное и бесконтрольное желание постоянно приобретать порой даже ненужные вещи. Такой зависимости подвержено 5% населения Земли, отметили ученые. На фоне роста популярности онлайн-покупок шопоголизм становится настоящим бедствием, считают эксперты.









В рамках данного исследования у 33,6% из 122 пациентов, страдающих шопоголизмом, были выявлены признаки зависимости от онлайн-покупок и связанный с этим повышенный уровень тревожности и депрессии.









Исследователи понадеялись, что полученные результаты станут убедительным доказательством необходимости проведения дальнейших исследований в этой отрасли и признания компульсивного шопинга психическим расстройством.