В Молодечно вынесен приговор о заражении ВИЧ

Обвиняемый, который, совершая преступление, знал о своей болезни, получил три года лишения свободы в колонии в условиях усиленного режима.





В пресс-службе Минского областного суда сообщили корреспонденту МЛЫН.BY





— Приговором суда Молодечненского района от 14 ноября 2019 года обвиняемый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 157 УК, на основании которой ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима.





На основании статьи 8 Закона Республики Беларусь от 19 июля 2019 года №230-З «Об амнистии в связи с 75-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков» обвиняемый освобожден от наказания в виде лишения свободы частично сроком на 1 год.









В Минском областном суде отметили, что на основании статьи 23 Уголовно-процессуального кодекса дело рассматривалось в закрытом судебном заседании.





В таких случаях публично оглашается только резолютивная часть приговора.





Приговор вынесен по второй части статьи 157 Уголовного кодекса Республики Беларусь (Заражение другого лица по легкомыслию или с косвенным умыслом ВИЧ лицом, знавшим о наличии у него этого заболевания).





Преступление наказывается лишением свободы на срок от двух до семи лет.





Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.