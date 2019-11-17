Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

В Молодечно вынесен приговор о заражении ВИЧ

Суд Молодечненского района 14 ноября вынес приговор мужчине, признав его виновным в заражении другого человека вирусом иммунодефицита человека.

Обвиняемый, который, совершая преступление, знал о своей болезни, получил три года лишения свободы в колонии в условиях усиленного режима.

В пресс-службе Минского областного суда сообщили корреспонденту МЛЫН.BY:

— Приговором суда Молодечненского района от 14 ноября 2019 года обвиняемый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 157 УК, на основании которой ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима.

На основании статьи 8 Закона Республики Беларусь от 19 июля 2019 года №230-З «Об амнистии в связи с 75-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков» обвиняемый освобожден от наказания в виде лишения свободы частично сроком на 1 год.


В Минском областном суде отметили, что на основании статьи 23 Уголовно-процессуального кодекса дело рассматривалось в закрытом судебном заседании.

В таких случаях публично оглашается только резолютивная часть приговора.

Приговор вынесен по второй части статьи 157 Уголовного кодекса Республики Беларусь (Заражение другого лица по легкомыслию или с косвенным умыслом ВИЧ лицом, знавшим о наличии у него этого заболевания).

Преступление наказывается лишением свободы на срок от двух до семи лет.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – о воровстве голосов, скучных...
Владимир Подгол
Послание инвесторам-экстремалам от Лукашенко
Петр Рудковский
Беларусы паварочваюцца да Захаду... у загалоўках...
Павел Севярынец
Алесь Чаркашын, беларускі герой
Игорь Масловский
В поддержку требований наблюдателя, который...


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru