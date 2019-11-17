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Беспилотники и видеокамеры – как усилят охрану белорусской границы по контуру Чернобыльской зоны

Задачу по укреплению госграницы Беларуси по контуру Чернобыльской зоны будут выполнять при помощи работы беспилотников и установки камер видеонаблюдения.

Об этом в эфире телеканала «Беларусь 1» сообщил глава Госпогранкомитета Анатолий Лаппо, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».

Уже сейчас зараженная территория, на которой не допускается присутствие человека из-за повышенной опасности, охраняется беспилотником, отметил руководитель ведомства. Однако в дальнейшем планируется установить камеры видеонаблюдения и организовать работу центра оперативного управления, который будет базироваться в Хойниках.

Следить за ситуацией на участке границы в 370 км будут 6 операторов. В случае, если специалисты зафиксируют какой-либо инцидент, на участок направят спецтехнику и обученных работать в таких условиях специалистов — офицеров-прапорщиков, уточнил Анатолий Лаппо.


Планируется, что проект будет реализован в 2020–2021 годах. Усиление контроля за участком границы по контуру Чернобыльской зоны связано с повышенным интересом туристов к посещению запрещенных территорий, а под видом туристических групп нередко могут передвигаться злоумышленники, пояснил председатель Госпогранкомитета.
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