Уже сейчас зараженная территория, на которой не допускается присутствие человека из-за повышенной опасности, охраняется беспилотником, отметил руководитель ведомства. Однако в дальнейшем планируется установить камеры видеонаблюдения и организовать работу центра оперативного управления, который будет базироваться в Хойниках.





Следить за ситуацией на участке границы в 370 км будут 6 операторов. В случае, если специалисты зафиксируют какой-либо инцидент, на участок направят спецтехнику и обученных работать в таких условиях специалистов — офицеров-прапорщиков, уточнил Анатолий Лаппо.









Планируется, что проект будет реализован в 2020–2021 годах. Усиление контроля за участком границы по контуру Чернобыльской зоны связано с повышенным интересом туристов к посещению запрещенных территорий, а под видом туристических групп нередко могут передвигаться злоумышленники, пояснил председатель Госпогранкомитета.

