По подозрению в организации поставок контрабандных товаров из Беларуси задержаны шесть человек, среди них - 4 действующих сотрудника таможенной и налоговой служб. Сообщила пресс-служба Подляского воеводства на официальном сайте , пишет "Комсомольская правда"





Преступную деятельность злоумышленники организовали на белорусско-польской границе. Канал существовал на одном из дорожных погранпереходов. Уточняется, что в страну попадал большой поток подакцизных товаров, но с марками Беларуси и других стран, а не Польши.









- Правоохранители наблюдали за преступниками в течение несколько месяцев и собрали такой объем информации, что прокуратура предъявила подозреваемым 26 обвинений, - добавили в пресс-службе.



