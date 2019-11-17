В Польше задержали таможенников, которые организовали канал поставки контрабанды из Беларуси
В ОПГ – шесть человек, в том числе иностранцы.
По подозрению в организации поставок контрабандных товаров из Беларуси задержаны шесть человек, среди них - 4 действующих сотрудника таможенной и налоговой служб. Сообщила пресс-служба Подляского воеводства на официальном сайте, пишет "Комсомольская правда".
Преступную деятельность злоумышленники организовали на белорусско-польской границе. Канал существовал на одном из дорожных погранпереходов. Уточняется, что в страну попадал большой поток подакцизных товаров, но с марками Беларуси и других стран, а не Польши.
- Правоохранители наблюдали за преступниками в течение несколько месяцев и собрали такой объем информации, что прокуратура предъявила подозреваемым 26 обвинений, - добавили в пресс-службе.
Известно, что среди подозреваемых есть иностранные граждане, но являются ли они белорусами, пока не разглашается. У подозреваемых в контрабанде изъята крупная сумма наличности - свыше 60 тысяч злотых.
Расследование продолжается.
13:43 17/11/2019
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