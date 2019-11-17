Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

"Кости шевелить не надо": Лукашенко прокомментировал перезахоронение останков Калиновского

Александр Лукашенко прокомментировал журналистам ситуацию вокруг захоронения останков Кастуся Калиновского, что должно пройти в следующую пятницу в Вильнюсе

«Я знаю роль этого человека. Калиновский был нашим гражданином, жил и работал на нашей территории. Но там много нюансов. Я предостерег наших историков и ученых, что нам здесь не надо удариться в политику. А кости шевелить не надо — пусть спокойно там лежит», — сказал президент.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – о воровстве голосов, скучных...
Владимир Подгол
Послание инвесторам-экстремалам от Лукашенко
Петр Рудковский
Беларусы паварочваюцца да Захаду... у загалоўках...
Павел Севярынец
Алесь Чаркашын, беларускі герой
Игорь Масловский
В поддержку требований наблюдателя, который...


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru