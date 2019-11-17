«Я знаю роль этого человека. Калиновский был нашим гражданином, жил и работал на нашей территории. Но там много нюансов. Я предостерег наших историков и ученых, что нам здесь не надо удариться в политику. А кости шевелить не надо — пусть спокойно там лежит», — сказал президент.