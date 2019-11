FOMO (the fear of missing out) – это извечный человеческий страх пропустить что-то важное, который в наше время буйно расцвел в душах людей благодаря соцсетям. Пользователи с запущенной стадией болезни проверяют обновления друзей каждые 5 минут: они знают все и обо всех, пока в их собственных жизнях "…ничего не происходит и вряд ли что-нибудь произойдет".





Чаще всего FOMO подвержены завистники и те, кто испытывает недостаток собственной значимости. В английском языке есть описывающая это чувство идиома keeping up with the Joneses ("как бы не отстать от семьи Джонсов"), которая подразумевает, что человек боится жить хуже, чем соседи.





Чтобы полностью излечиться от FOMO, нужно пару лет провести в буддийском монастыре или на необитаемом острове. Но лучше начать с малого. Например, удалить из телефона Facebook, Twitter, Instagram – просматривать обновления раз в день на компьютере, передает enovosty.com





Номофобия





В 2008 году – перед тем как смартфоны с быстрым доступом в интернет покорили мир, – ученые заговорили о еще одной психической проблеме, связанной с развитием технологий, – номофобии, страхе остаться без телефона (когда он потерялся, разрядился или когда закончились деньги на счету). Определить у себя номофобию проще простого. Если вы слышите звук СМСки или месенджера но проверив телефон, понимаете, что входящих нет, то подобные слуховые галлюцинации – повод задуматься.





Люди борются с номофобией, как могут. Например, в ресторане договариваются, что первый притронувшийся к телефону оплачивает счет. Полезно также соблюдать "цифровой шабат" — хотя бы один день в неделю отключать гаджеты и встречаться с друзьями вживую. И прекратить, наконец, думать о том, что "хорошо там, где нас нет", ведь лучшее место – это всегда Здесь, а лучшее время – Сейчас.









Синдром хронической усталости





Бывает, что у человека в норме все анализы, а он просыпается утром – и у него уже нет сил. Это чаще всего случается после перенесенной вирусной инфекции у жителей крупных и загрязненных городов, особенно, когда они заняты ответственной и изматывающей, но умственной, а не физической работой ("тебе повезло: ты не такой, как все, – ты работаешь в о-фи-се!"). Итак, если есть неадекватная для образа жизни вялость, если по утрам болят мышцы, если обнаруживается иммунодефицит, то врачи ставят диагноз: синдром хронической усталости.





Причиной СХУ, как принято думать, являет 6-й тип герпеса, поражающий центральную нервную систему. Поэтому и лечат синдром препаратами от герпеса, а еще – укреплением иммунитета и повышением уровня серотонина. Вот только шоколад, который советуют "британские ученые" тут не поможет – уж слишком много его придется съесть. Лучше обратиться к врачу-неврологу.