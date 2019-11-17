Раскрыты подробности о новых сериях «Ну, погоди!»





Как сказала Слащева, новые персонажи будут второстепенными. «Любые события будут происходить с ними на фоне главных событий Волка и Зайца», — пояснила она.





Однако кто именно будет озвучивать героев в новых сериях, пока что неизвестно. Слащева отметила, что в «Ну, погоди!» почти отсутствуют диалоги, а есть только отдельные фразы и восклицания. По ее словам, создатели обновленной версии мультфильма постараются сохранить аутентичность оригинала.



