Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Раскрыты подробности о новых сериях «Ну, погоди!»

В перезапуске мультфильма «Ну, погоди!» появятся новые герои. Об этом рассказала председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева.


Как сказала Слащева, новые персонажи будут второстепенными. «Любые события будут происходить с ними на фоне главных событий Волка и Зайца», — пояснила она.

Однако кто именно будет озвучивать героев в новых сериях, пока что неизвестно. Слащева отметила, что в «Ну, погоди!» почти отсутствуют диалоги, а есть только отдельные фразы и восклицания. По ее словам, создатели обновленной версии мультфильма постараются сохранить аутентичность оригинала.
Lenta.ru
Поделиться
Последние известия




Загрузка...


Блоги
Петр Рудковский
Беларусы паварочваюцца да Захаду... у загалоўках...
Павел Севярынец
Алесь Чаркашын, беларускі герой
Игорь Масловский
В поддержку требований наблюдателя, который...
Юрась Навіцкі
Энцыкляпэдыя катаваньняў
Анатолий Лебедько
#Пранас


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru