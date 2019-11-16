Игорь Карпенко / БелТА





В Telegram обсуждают отставку министра образования Игоря Карпенко. В министерстве эту информацию опровергают, пишет euroradio.fm





“Это абсолютная ложь, очередной вброс, — комментирует Еврорадио пресс-секретарь Минобра Людмила Высоцкая. — Ничего подобного даже не обсуждалось. Сейчас министр провёл совещание, работаем в обычном режиме”.









Игорь Карпенко родился в Новокузнецке (Кемеровская область России) в 1964 году. Министром образования Беларуси работает с декабря 2016 года. До того он занимал должность заместителя председателя Мингорисполкома, два срока был депутатом Палаты представителей.





В октябре 2012 года чиновник избран первым секретарем ЦК Коммунистической партии Беларуси.



