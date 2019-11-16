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Из-за строительства метро часть улицы Жуковского будет закрыта

Движение общественного транспорта в Минске изменится из-за закрытия улицы Жуковского, проинформировали Sputnik в ГП "Столичный транспорт и связь".

С 16 ноября по 26 декабря будет закрыто движение по улице Жуковского: здесь на участке от Могилевской до Воронянского будут убирать спецтехнику, которая была задействована в строительстве третьей линии метро.


По этой причине изменятся схемы движения общественного транспорта. Так, автобус №24 и маршрутки №1146-ТК, 1346-ТК не будут проезжать по улице Мясникова. Вместо этого транспорт пойдет по улицам Московская, Чкалова и Воронянского.

Автобус №65 перестанет ходить по улице Толстого до Аэродромной. На это время его пустят по Могилевской и Володька.


Кроме того, автобус №4Д на участке от ул. Володько поедет по Воронянского,  Чкалова, Московской и Толстого. А маршрутное такси №1024-ТК поедет от остановки "Воронянского" по улицам Воронянского, Чкалова, Московской и Толстого.

Ранее сообщалось, что три станции новой линии метро почти готовы. Открытие станций запланировано на следующий год.
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