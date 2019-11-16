В станице на Кубани прощаются с расчлененной аспиранткой

На отпевание погибшей девушки в Троицкой церкви пришли сотни людей, сообщает издание «Московский комсомолец».





Не все желающие проститься смогли попасть внутрь, многие стояли за оградой. Матери погибшей стало плохо, ей дважды потребовалась медицинская помощь. Рядом с цветами родные убитой поставили ее снимок, но ее лицо скорбящим не показали, сообщает Telegram-канал «Подъем».





После отпевания тело аспирантки отвезли попрощаться с родным домом. После этого его доставят на кладбище номер пять, пишет lenta.ru









Историка Олега Соколова задержали 9 ноября в Санкт-Петербурге, когда он пытался утопить в Мойке отрезанные женские руки. Доцента СПбГУ в неадекватном состоянии и с переохлаждением отвезли в больницу. Позже он раскаялся и признался, что состоял в отношениях со своей бывшей студенткой Анастасией Ещенко и убил ее после ссоры на почве ревности. Придя в себя, он решил расчленить тело и избавиться от него. 11 ноября суд арестовал Соколова на два месяца. В его квартире следователи обнаружили голову Ещенко. Руки, ноги и тело в пакетах Соколов пытался утопить в реке.



