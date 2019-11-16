Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Взрыв на военных складах в Украине: двое погибших, пятеро — госпитализированы

Взрыв произошёл на военных складах неподалёку от Балаклеи (Украина, Харьковская область) 15 ноября.


Взрыв на военных складах / www.mil.gov.ua 
 В результате происшествия на технической территории Центральной артиллерийской базы обеспечения погибло двое военнослужащих.


Ещё пятеро, как сообщает пресс-служба Вооружённых сил Украины в Facebook, находятся в больнице. Один из раненых — в тяжёлом состоянии, другой — в состоянии средней степени тяжести, трое военных отделались лёгкими ранениями. 


В Генштабе Вооруженных сил Украины заверяют, что местным жителям ничего не угрожает, пишет euroradio.fm
Поделиться
Последние известия




Загрузка...


Блоги
Павел Севярынец
Алесь Чаркашын, беларускі герой
Игорь Масловский
В поддержку требований наблюдателя, который...
Юрась Навіцкі
Энцыкляпэдыя катаваньняў
Анатолий Лебедько
#Пранас
Игорь Драко
Ленин жил, жив и, видимо, будет жить


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru