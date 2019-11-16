Взрыв на военных складах в Украине: двое погибших, пятеро — госпитализированы
Взрыв произошёл на военных складах неподалёку от Балаклеи (Украина, Харьковская область) 15 ноября.
Взрыв на военных складах / www.mil.gov.ua
В результате происшествия на технической территории Центральной артиллерийской базы обеспечения погибло двое военнослужащих.
Ещё пятеро, как сообщает пресс-служба Вооружённых сил Украины в Facebook, находятся в больнице. Один из раненых — в тяжёлом состоянии, другой — в состоянии средней степени тяжести, трое военных отделались лёгкими ранениями.
В Генштабе Вооруженных сил Украины заверяют, что местным жителям ничего не угрожает, пишет euroradio.fm
12:50 16/11/2019
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