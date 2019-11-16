13 ноября в 23:30 по местному времени (02:30 мск 14 ноября) в галерее сработала сигнализация, на место оперативно прибыли офицеры полиции. Один из них погнался за преступником, но тот распылили в лицо офицеру неизвестное вещество. Задержать их не удалось, пишет ca-news.org





Обе картины были найдены в разных местах галереи. Сейчас они закрыта и находится под круглосуточной охраной, чтобы полиция могла провести необходимые следственные действия.









На открывшейся в октябре выставке «Свет Рембрандта» представлено 35 работ голландского художника из коллекции Даличской галереи, Лувра и Рейксмюзеума Амстердама.





Рембрандт Харменс ван Рейн — голландский художник XVII века, известный своим мастерством светотени. Считается самым известным и крупнейшим представителем золотого века голландской живописи. Стоимость его картин оценивается в миллионы долларов.



