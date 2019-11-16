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На Зыбицкой пройдет молодежный рейв-митинг за права студентов

16 ноября, в последний день предвыборной агитации, «Молодежный блок» призывает на рейв-митинг в центре Минска. Об этом сообщает телеграм-канал «Паца-Ваца».



На митинге планируется поднять вопросы прав студентов, досрочного голосования, закона об отсрочке и распределения.

Акция должна начаться на улице Зыбицкая в 18:00, после чего ее участники перейдут на Площадь Свободы, а после митинга пойдут праздновать.

Митинг проходит в рамках избирательной кампании кандидата в депутаты Евгения Караулова.
МГ/ИР belsat.eu
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