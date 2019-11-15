По ее словам, сначала она познакомилась с мужчиной на одном из сайтов: собеседник рассказывал, что он беженец из России и долгое время жил на Гавайских островах. По словам виртуального знакомого, на данный момент он работал в афганской авиации и планировал уволиться из-за проблем с выплатами зарплаты.





Как пишет пресс-служба УВД Витебского облисполкома, после нескольких дней активного общения в интернете, мужчина предложил жительнице Витебска встретиться лично и даже переехать к ней жить.





По словам виртуального знакомого, мешала одна проблема: он не мог вывезти из страны свои сбережения – 150 000 долларов и 5 бриллиантов, которые «зависли» в одном из банков.





Чтобы помочь ему, женщина должна была перевести 2500 долларов на определенный счет в качестве подстраховки. Для этого с жительницей Витебска связались представители организации. Однако после первого транша под надуманными предлогами последовали и дополнительные запросы.





Так за несколько дней белоруска перевела мошенникам больше 37 000 рублей. Когда женщина поняла, что ее обманули, она обратилась в милицию. После проверки было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.





МВД предупреждает, что такие аферы давно известны и у них много сценариев. Несмотря на это, всегда находятся доверчивые люди, готовые отдать последние сбережения, влезть в кредиты и долги ради мошенников.









Вот несколько правил, как вести себя в подобной переписке, рекомендуемые МВД:





проверьте данные виртуального собеседника (фото и имя) через Интернет, наверняка найдется не одна история с этим «героем»;

категорично и твердо дайте понять, что никаких денег посылать не будете;

игнорируйте просьбы/звонки/сообщения и не поддавайтесь на прессинг мошенника;

будьте бдительны и не попадайтесь на приманку, какой бы заманчивой и привлекательной она ни казалась.