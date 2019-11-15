ГУБОПиК МВД совместно со Следственным комитетом задержали организованную группу белорусов, воровавших дорогостоящие авто в России, сообщили в МВД.





"Оперативники по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД во взаимодействии со следователями установили причастность 8 белорусов к свыше 40 хищениям иномарок на территории России. Возбуждены уголовные дела, фигуранты арестованы", - рассказали в министерстве.





По данным следствия, с 2014 по 2019 годы задержанные, из которых большинство – уроженцы Полоцка и Новополоцка, занимались кражами автомобилей в Москве и Санкт-Петербурге, после чего легализовывали их в Беларуси.









"В частности, подозреваемые помещали похищенный транспорт в гаражи-отстойники, видоизменяли идентификационные номера и изготавливали поддельные документы, по которым в последующем осуществлялась незаконная реализация", - отметили в МВД.





Во время обысков у подозреваемых изъято порядка 30 похищенных автомобилей "Хендай", "Нисан", "Ауди", "Тайота", "Ленд Ровер", "Киа", "Фольксваген" и другие.





У подозреваемых также были обнаружены устройства для несанкционированного проникновения в автомобили, оборудование для изменения маркировки идентификационных номеров, крупные суммы иностранной валюты.



