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Дмитрий Муратов снова стал главредом "Новой газеты"

Новым главным редактором «Новой газеты» вновь стал один из основателей издания журналист Дмитрий Муратов.

Как сообщается на сайте газеты, за кандидатуру Муратова проголосовали 51,7% сотрудников редакции. Помимо него за пост главного редактора в этом году боролись предыдущий главред «Новой» Сергей Кожеуров, за которого проголосовал 51 человек, и спецкор Илья Азар, набравший 13 голосов.

Дмитрий Муратов был главредом издания с 1995 по ноябрь 2017 года. Потом он не стал выдвигаться на очередные выборы и возглавил редакционный совет газеты. Выборы главреда тогда выиграл Кожеуров, который 17 лет был гендиректором издания.

Дмитрий Муратов, Новая газета


Ранее Илья Азар, пришедший в газету лишь в 2017 году, объяснял, что решил пойти на выборы, чтобы «выразить протест против этой рокировки и привлечь внимание к проблемам газеты, которые не решаются годами или решаются очень медленно», хотя понимал, что его шансы избраться невысоки.

Согласно правилам, избранный главный редактор «Новой газеты» будет занимать свой пост в течение последующих двух лет.
sobesednik.ru
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