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Боялись самосуда. Адвокат объяснил, почему на доцента-расчленителя надели каску

Защитник Олега Соколова добавил, что шлем и бронежилет — всё в рамках законодательства.

Адвокат бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова, убившего и расчленившего аспирантку Анастасию Ещенко, объяснил, почему на историка во время следственного эксперимента надели каску и бронежилет.

— Это средства индивидуальной защиты в случае, если какой-нибудь злоумышленник захочет судить прямо здесь и сейчас — устроить самосуд, выстрелить в него, — пояснил Александр Почуев.


Он добавил, что Следственный комитет применил предусмотренную законом защиту. По этим же причинам было и оцепление.

— Все работали чётко, — подытожил защитник убийцы аспирантки.

Как пишет Лайф, сегодня бывшего доцента привезли в его квартиру на набережной Мойки для следственного эксперимента. Однако перед этим на него надели бронежилет и каску.
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