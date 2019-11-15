Адвокат бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова, убившего и расчленившего аспирантку Анастасию Ещенко, объяснил, почему на историка во время следственного эксперимента надели каску и бронежилет.





— Это средства индивидуальной защиты в случае, если какой-нибудь злоумышленник захочет судить прямо здесь и сейчас — устроить самосуд, выстрелить в него, — пояснил Александр Почуев.









Он добавил, что Следственный комитет применил предусмотренную законом защиту. По этим же причинам было и оцепление.





— Все работали чётко, — подытожил защитник убийцы аспирантки.





Как пишет Лайф, сегодня бывшего доцента привезли в его квартиру на набережной Мойки для следственного эксперимента. Однако перед этим на него надели бронежилет и каску.



