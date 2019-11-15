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Об акции 15 ноября: "Дежурит тентованный армейский МАЗ и специальный автомобиль"

Силовики предупредили блогеров и активистов об ответственности за участие в акции 15 ноября. Прокуратура отреагировала на призывы в интернете собраться на Октябрьской площади в Минске на акцию протеста.

Как сообщает правозащитный центр «Вясна», сотрудники милиции приходили домой к матери гомельского блогера Сергея Тихоновского — автора канала «Страна для жизни», звонили из прокуратуры блогеру Владимиру Цыгановичу (MozgON)

Давление осуществляется не только на блогеров, но и на активистов.

Дениса Красочко вызвали в Генпрокуратуру и вручили официальное предупреждение «о недопустимости нарушения закона».


Правозащитникам прислали фото, на котором видно, что возле здания Генпрокуратуры по улице Интернациональной дежурит тентованный армейский МАЗ и специальный автомобиль, пишет Салідарнасць.


Тем временем стало известно, что 15 ноября на Октябрьской площади будут устанавливать главную елку страны. Об этом  сообщили корреспонденту агентства Минск-Новости в пресс-службе Мингорисполкома.
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