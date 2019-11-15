Кадр из фильма "Дебют".Кадр из фильма "Дебют".





- Подобного дубля с белорусскими фильмами еще не случалось, - отмечает продюсер фильма «Дебют» Виктор Лобкович. – Изначально картина Анастасии Мирошниченко производства «Первой Киновидеокомпании» была выдвинута на премию «Оскар» от Беларуси в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Таким было решение национального «оскаровского» комитета. Но теперь «Дебют» в лонг-листах двух категорий!





В номинацию «Лучший фильм на иностранном языке», объясняет технологию подачи фильма Виктор Лобкович, страны могут подавать художественные, документальные и анимационные фильмы – как полный, так и короткий метр. В основном, на «Оскар» выходят с полнометражными лентами. После выдвижения фильма страной американский «оскаровский» комитет высылает ссылку, по которой собраны все документы для оформления.





Кадр из фильма "Дебют".





- И спустя два дня после получения ссылки сам американский «оскаровский» комитет предложил нам поучаствовать с «Дебютом» в номинации «Лучший документальный фильм». Вообще, чтобы попасть в нее, нужно выполнить ряд условий. Например, чтобы фильм выиграл на кинофестивале класса «А» или аккредитованном фестивале «Оскаре», а в США прошло 200 показов в кинотеатрах. Да, это можно сделать, но обойдется очень дорого. Получается, для нас сделали исключение.









Виктор Лобкович уточняет, что в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» шансы пройти из длинного списка (лонг-листа) в короткий (шорт-лист) невелики – уж слишком высока там конкуренция. А в документальной номинации есть все шансы побороться.





- История в фильме о женщинах-заключенных и их подготовке к первому выступлению на сцене Гомельского драмтеатра простая и понятная. Вдобавок в Америке сегодня очень большое движение, осуждающее неравноправие женщин. Главное, чтобы о картине узнали и посмотрели ее в США.





Сейчас продюсеры фильма заняты продвижением «Дебюта» за океаном. Но авторитетное киноиздание Hollywood Reporter уже сделало первую публикацию о ленте Анастасии Мирошниченко.

Кадр из фильма "Дебют".





- Который раз сожалею, что у нас нет организации, которая помогает продвигать фильмы на фестивалях, делает им промо за рубежом, как, скажем, в России или Украине. Так что средства искали сами. Министерство культуры написало письма о помощи с продвижением «Дебюта» в рамках номинирования на «Оскар» в различные организации. Откликнулись далеко не все. Большое спасибо компании «Белэксимгарант», которая решила нам помочь, - сказал «Комсомолке» Виктор Лобкович.





Шорт-листы «оскаровских» номинаций станут известны 16 декабря. Церемония вручения «Оскаров» пройдет в феврале 2020-го. Премьеры «Дебюта» проходили в разных городах, его заметили на международных фестивалях, а посмотреть ленту можно и в интернете.









СПРАВКА «КП»





«Дебют» снят в 2017 году Анастасией Мирошниченко. Фильм посвящен подготовке женщин-заключенных к первому выступлению на сцене Гомельского драмтеатра. В основе ленты - реальные люди и события из гомельской женской колонии №4. В то время там действительно осуществляли проект, который назывался «Театр в тюрьме». С заключенными работал профессиональный режиссер - он готовил спектакль, в котором играют осужденные женщины. Сцены репетиций в фильме перемежевываются с буднями в колонии, монологами женщин, которые играют в спектакле, приговоренных к лишению свободы на много лет.



