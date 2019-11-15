Ищут свидетелей смертельной аварии на МКАД





По факту аварии со смертельным исходом, произошедшей на МКАД 14 ноября, возбуждено уголовное дело, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на Telegram-канал пресс-секретаря МВД.





Для установления всех обстоятельств произошедшего назначен ряд экспертиз.





Напомним, ДТП случилось около 22:00 на внутреннем кольце МКАД возле пересечения с ул. Ташкентской. Мужчина на BMW не справился с управлением, в результате чего врезался в разделительное ограждение и вылетел на встречную полосу. Один из пассажиров погиб. Еще двое госпитализированы, водитель находится в реанимации.









Если вы располагаете какими-либо сведениями об этом происшествии, просьба обратиться в УСК по Минску по телефонам: 8(017) 389-55-55 или 8(033) 333-67-19.