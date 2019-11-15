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Ищут свидетелей смертельной аварии на МКАД

Возбуждено уголовное дело по факту смертельной аварии на МКАД


По факту аварии со смертельным исходом, произошедшей на МКАД 14 ноября, возбуждено уголовное дело, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на Telegram-канал пресс-секретаря МВД.

Для установления всех обстоятельств произошедшего назначен ряд экспертиз.

Напомним, ДТП случилось около 22:00 на внутреннем кольце МКАД возле пересечения с ул. Ташкентской. Мужчина на BMW не справился с управлением, в результате чего врезался в разделительное ограждение и вылетел на встречную полосу. Один из пассажиров погиб. Еще двое госпитализированы, водитель находится в реанимации.


Если вы располагаете какими-либо сведениями об этом происшествии, просьба обратиться в УСК по Минску по телефонам: 8(017) 389-55-55 или 8(033) 333-67-19.
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