Сегодня на Октябрьской устанавливают новогоднюю елку

Работы по установке главной новогодней красавицы страны и самой высокой в столице (30 м) начались после полудня.





Напомним, ранее в ГП «Минскреклама» рассказали, что Минск в праздники украсят 29 елок, а у ратуши появится воплощение новой концепции — дерево с ажурными светодиодными шарами.





Установку новогодних деревьев и праздничное оформление города планируется завершить к 14 декабря.