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Сегодня на Октябрьской устанавливают новогоднюю елку

Главную елку страны установят в Минске на Октябрьской площади 15 ноября

Работы по установке главной новогодней красавицы страны и самой высокой в столице (30 м) начались после полудня.

Напомним, ранее в ГП «Минскреклама» рассказали, что Минск в праздники украсят 29 елок, а у ратуши появится воплощение новой концепции — дерево с ажурными светодиодными шарами.

Установку новогодних деревьев и праздничное оформление города планируется завершить к 14 декабря.
Источник: minsknews.by
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