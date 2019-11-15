Прокурор попросила для Реутской семь лет лишения свободы





Валерия Таратынко попросила назначить Реутской по ч. 2 ст. 430 (Получение взятки) четыре года лишения свободы, по ч. 3 ст. 430 - шесть лет лишения свободы, по ч. ст 209 (Мошенничество) - один год лишения свободы, что в общей сложности составило семь лет, без права в течении пяти лет занимать определенные должности. Как передает Sputnik , арокурорпопросила назначить Реутской по ч. 2 ст. 430 (Получение взятки) четыре года лишения свободы, по ч. 3 ст. 430 - шесть лет лишения свободы, по ч. ст 209 (Мошенничество) - один год лишения свободы, что в общей сложности составило семь лет, без права в течении пяти лет занимать определенные должности.





По словам прокурора, вина Реутской полностью доказана.





Таратынко также сочла возможным не применять к Реутской спецконфискацию имущества и снять арест с недвижимости. Кроме этого, гособвинитель попросила суд учесть, что подсудимая выплатила причиненный ущерб.



Рассмотрение дела

Прения сторон по делу бывшей чиновницы Минздрава начались в суде сегодня.





Гособвинитель, выступая в прениях, заявила, что Реутская с марта 2004 года приняла от Рубцовой для себя и своих близких около 42 тысяч рублей исключительно в связи с занимаемой должностью и за решение вопросов, входящих в ее компетенцию. Речь, по версии обвинения, идет о выдаче разрешений и регистрации лекарственных средств.





Реутская не признала вину в полном объеме. Она не признала получение взяток, а также заявила, что деньги расценивала как спонсорскую помощь Минздраву. По словам прокурора, выбрав такую линию защиты, Реутская тем самым хочет избежать наказания за содеянное.





Прокурор отметила, что Реутская в общей сложности от представителя иностранной фирмы и своей знакомой Ларисы Рубцовой приняла в качестве взяток не менее 18 тысяч долларов, а также ценные подарки, ужины в ресторанах.





Кроме этого, выступая в прениях, прокурор сообщила, что Реутская на стадии предварительного следствия "подсылала" к Рубцовой некого юриста по имени Катя, чтобы она поменяла показания. Потом было установлено, что "девушка Катя" - это адвокат, которая работает в одном из адвокатских бюро Минска.









Выступая в прениях, прокурор отметила, что о фактах получения взяток написали явки с повинной ряд свидетелей, которые в 2017 году были задержаны.





Убеждая суд в виновности Реутской, прокурор сказала, что совершенные ее преступления относятся в том числе к особо тяжким - они носили системный характер на протяжении восьми лет и представляют повышенную опасность