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Звонок в больницу: Мать зарезала отца

Вечером 14 ноября в районную больницу в Вороново позвонил мужчина, который сообщил о том, что его мать «зарезала» отца. Медицинскими работниками полученная информация была передана правоохранителям.

Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа в одном из домов населённого пункта Вороновского района с множественными колото-резаными повреждениями обнаружила тело 65-летнего мужчины.

По предварительным данным, в ходе совместного распития спиртных напитков между супругами возник конфликт. В ходе которого женщина кухонным ножом нанесла мужчине множественные удары по различным частям тела. От полученных телесных повреждений он скончался на месте.

Вороновским районным отделом Следственного комитета в отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 139 Уголовного кодекса (убийство). Она задержана, сообщает Следственный комитет. 
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