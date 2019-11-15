Звонок в больницу: Мать зарезала отца

Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа в одном из домов населённого пункта Вороновского района с множественными колото-резаными повреждениями обнаружила тело 65-летнего мужчины.





По предварительным данным, в ходе совместного распития спиртных напитков между супругами возник конфликт. В ходе которого женщина кухонным ножом нанесла мужчине множественные удары по различным частям тела. От полученных телесных повреждений он скончался на месте.





Вороновским районным отделом Следственного комитета в отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 139 Уголовного кодекса (убийство). Она задержана, сообщает Следственный комитет.











