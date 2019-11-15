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"Америка далеко. Думал, не найдут!" Как белорус "озолотился" на иностранных банках

Украденные в иностранных банках деньги белорус вложил в биткоины и в кафе в Гродно. Криптовалют и имущества обнаружили примерно на 700 тысяч евро. А вышли на его след по наводке американского ФБР.

"Америка далеко. Думал, не найдут!" Как белорус "озолотился" на иностранных банках
- Остановиться на самом деле очень тяжело, потому что у тебя начинает голова работать только в этом направлении, отрывает от реальности, - рассказывает 28-летний обвиняемый, сжимая в руках шариковую ручку. Видео с его комментарием, снятым в СИЗО, появилось в телеграм-канале Следственного комитета. - Так как это Америка, далеко, думал, что никто меня не найдет. Но как бы кто ни считал себя суперумным, все равно все рано или поздно окажутся здесь. Это 100%.



Как рассказали «Комсомолке» в Следственном комитете, образование у парня среднее специальное, в родном Гродно он работал предпринимателем. А потом придумал аферу.

По информации следствия, он обворовал десятки иностранных банков. Хищения начались еще в 2012 году и продолжались до 2016 года. Молодой человек сумел получить доступ к счету в иностранном банке и переводил деньги на подконтрольные счета, зарегистрированные на подставных лиц. Потом он обналичивал счет и тратил деньги на себя. 

Занимался гродненец и более мелкими хищениями: например, оплачивал чужими карточками товары и услуги.

На украденные деньги покупал биткоины - на подконтрольных ему виртуальных кошельках нашли 94 биткоина. За чужие деньги он купил себе машину, вложился в недвижимость и открыл свой бизнес - кафе в областном центре. Следователи установили больше 60 преступных эпизодов.

Выйти на его след удалось в том числе благодаря ФБР США: его сотрудники обратились в Следственный комитет Беларуси. Ведомства обменивались информацией и смогли найти подозреваемого.

Молодому человеку предъявлено обвинение в хищении путем использования компьютерной техники в особо крупном размере. Возможное наказание - от 5 до 12 лет лишения свободы со штрафом.


Сейчас парень задержан, свою вину он полностью признал. Молодой человек сотрудничает со следствием: открыл доступ к криптокошелькам для вывода биткоинов. На полученную сумму, а это 630 тысяч евро в эквиваленте, наложили арест.

Также арестовано и другое его имущество, деньги и недвижимость - на сумму более 100 тысяч евро.

Расследование уголовного дела продолжается.
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