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В Китае подтвердили случаи легочной чумы

В Китае у двоих пациентов из провинции Внутренняя Монголия обнаружена легочная чума. Они доставлены в Пекин. Чиновники говорят, что риск эпидемии минимален.

В национальном Центре контроля и предотвращения эпидемий уверяют, что все подвергавшиеся риску заражения уже идентифицированы и помещены в карантин, передает ВВС.

Больницы в Пекине усилили мониторинг возможных случаев чумы, добавили в центре.

Легочная чума крайне заразна, смертельна, если ее не лечить, и достаточно распространена. В 1994 году в индийском штате Сурат-Тани легочной чумой заразились пять человек. 

До введения карантина из города бежали 250-300 тысяч человек, а российские газеты писали об опасности эпидемии в России. Основным ее переносчиком являются домашние грызуны.

Во Всемирной организации здравоохранения подтвердили, что власти Китая официально уведомили ее о двух случаях чумы.


"Национальная комиссия здравоохранения предпринимает усилия по локализации и лечению выявленных случаев и усилению эпиднадзора", - сказал Фабио Скано, координатор ВОЗ в Китае.

Тем не менее, как сообщает агентство Франс пресс, упоминания о заражении чумой на китайском аналоге "Твиттера", платформе Weibo, удаляются цензурой. В частности удаляется хэштег, который можно перевести как "Пекин подтвердил случаи чумы".


"Я хочу понять, как эти двое оказались в Пекине? На поезде, на самолете или приехали на своем автомобиле?" - цитирует Франс-пресс один из уцелевших постов.

"Птичий грипп в год петуха, [...] чума свиней в год свиньи. Следующий - год крысы. Нас ждет чума", - пишет другой пользователь.

Последний случай чумы в Китае был зарегистрирован в 2014 году в северо-западной провинции Ганьсу. От болезни скончался мужчина, после чего поселение заблокировали, создав карантинную зону. Никто из 30 тысяч жителей города не мог его покинуть.
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