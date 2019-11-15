Никто не пострадал, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.





"При движении по рулежной полосе Airbus A-320, выполнявший рейс из Минска в Москву, задел другое воздушное судно", - сказал собеседник агентства.





По его словам, по предварительным данным, прилетевший из Минска самолет принадлежит компании "Аэрофлот". В результате инцидента никто из пассажиров не пострадал.





Самолеты получили незначительные повреждения.





Обстоятельства ЧП выясняются.