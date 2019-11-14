Минчанин обратился в милицию с просьбой привлечь к ответственности его знакомого, который расплатился с ним сувенирными деньгами, сообщает minsk.mvd.gov.by

Сначала вечером они вместе распивали спиртные напитки. Потом фигурант высказал намерение приобрести новую одежду, хозяин же квартиры предложил ему выбрать что-нибудь из своего гардероба. Мужчина выбрал несколько предметов одежды, за которые и расплатился сувенирными денежными средствами.





Коллаж из открытого доступа, носит иллюстративный характер





Сыщики провели ряд мероприятий, в результате которых одежду, полученную незаконным путем, обнаружили в квартире у сожительницы фигуранта. А сам 39-летний неработающий мужчина находился по месту постоянной регистрации в Гродненской области.









Материалы проверки по данному факту переданы в Первомайский (г. Минска) РОСК Республики Беларусь для дачи правовой оценки действиям фигуранта.







